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فرنسا: بدء محاكمة متورطين في الهجوم على كنيسة عام 2016
فرنسا: بدء محاكمة متورطين في الهجوم على كنيسة عام 2016
15 فبراير 2022 02:22

باريس (وكالات) 

بدأت أمس، في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة أربعة رجال يشتبه بتورطهم في هجوم على كنيسة في يوليو عام 2016.
واستمعت هيئة المحلفين للاتهامات ضد المدعى عليهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، كما يعتبر أحدهم المحرض على ارتكاب الهجوم ويحاكم غيابياً، ومن المرجح أنه قتل في غارة جوية في العراق.
ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن لفترات تصل إلى ثلاثين عاماً.
ووقع الهجوم أثناء مراسم القداس الصباحي، حيث قام مهاجمان باحتجاز 6 أشخاص كرهائن داخل الكنيسة الواقعة في بلدة «سان إتيان دو روفراي» بالقرب من مدينة روان الفرنسية، ثم قتلا بعد ذلك القس جاك هامل البالغ من العمر 85 عاماً. 
وقد تمكنت راهبة من الهرب والإبلاغ عن الواقعة.
وأُصيب أحد أفراد الأبرشية بجروح خطيرة.
وقد أعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن ذلك الهجوم الذي أثار الرعب خارج الحدود الفرنسية.
ومن بين المسائل المثيرة للجدل في بداية المحاكمة هو ما إذا كان يجب إجبار المسؤولين عن تحقيق مكافحة الإرهاب الإدلاء بشهادتهم في المحاكمة.
وتنص لائحة الاتهام على أنه كان من الممكن أن تمنع الشرطة وقوع الهجوم إذا ما كانت تعاملت مع معلومات تواترت في غرفة دردشة بشكل أسرع.

فرنسا
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