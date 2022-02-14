«الجامعة»: التوافق ضمانة للحفاظ على استقرار ليبيا

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أهمية قيام جميع الأطراف على الساحة الليبية بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وشدد أبوالغيط في بيان أمس، على أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة وذلك في إطار متابعته عن كثب للتطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخراً.

كما شدد على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على استقرارها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.

بدوره، كشف مستشار رئيس البرلمان الليبي أن جلسة الاثنين المقبل ستعقد لعرض الحكومة التي بدأ فتحي باشاغا اتصالاته التشاورية لتشكيلها مع مجلسي النواب والدولة وبعض القيادات.

وكان رئيس الوزراء المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، أعلن البدء في إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة في البلاد، معتبراً أن تكليفه برئاسة مجلس الوزراء قبل أيام جاء بعد توافق تاريخي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، داعياً كل الليبيين إلى دعمه.

وقال باشاغا في كلمة وجهها إلى الليبيين، أمس، عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»، إن مشاورات تشكيل الحكومة التي وصفها بالمهمة الثقيلة والجسيمة ستكون مع جميع الأطراف شرقاً وغرباً وجنوباً، وستترجم المعنى الحقيقي للمشاركة السياسية الفاعلة من الجميع، مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة.

وشدد باشاغا على أن عملية التسليم والتسلم ستتم وفقاً للآليات الدستورية وبالطرق السلمية، معتبراً أن عبد الحميد الدبيبة شخصية مدنية، ويؤمن بالديمقراطية، وتعهد باشاغا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

بدوره، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته لن ترهن المستقبل بمن فقدوا شرعيتهم، وعطلوا الانتخابات، وفق تعبيره.

كما شدد خلال جلسة لمجلس الوزراء، على نيته منع ما أسماها مؤامرة تمديد المجلس الأعلى للدولة في البلاد مرة أخرى.

وأضاف أن «الحكومة لن تعود إلى الوراء، بل ستواصل العمل، وصولاً لإجراء الانتخابات».

ولفت رئيس حكومة الوحدة أن المقترح سيكون ضمن خطة «عودة الأمانة» للشعب الليبي، التي سيعلن تفاصيلها نهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الطبقة السياسية التي سيطرت على ليبيا خلال العشرة أعوام الماضية استحوذت على المال والقرار، واصفاً قرار البرلمان الليبي بتكليف فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة بأنه «هو عبث يشوبه التدليس والتزوير من قلة من المجلس تسيطر عليه بالمغالبة وانعدام الشفافية والنزاهة».

وعلمت «الاتحاد» من مصادر سياسية ليبية أن عدداً من مستشاري فتحي باشاغا سيلتقون في العاصمة التونسية عدداً من المكونات السياسية، وبعض نواب البرلمان الليبي للتشاور حول تشكيل الحكومة الجديدة التي ستعتمد بالأساس على مبدأ المحاصصة بين الأقاليم الثلاثة.

وتتخوف بعض الأوساط السياسية الليبية من تشكيل فتحي باشاغا لحكومة موسعة تستنزف موارد الدولة، وتتمسك بتشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها الأساسية الترتيب للانتخابات المقبلة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، شدد المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الليبية محمد حمودة، على ضرورة إزالة العوائق القانونية والدستورية التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها والعمل على إجراء الانتخابات في أجل أقصاه يونيو المقبل، مؤكدا أن اختصاص مجلس النواب الليبي حدد وفق خريطة الطريق فقط في منح الثقة للتشكيلة الوزارية المقدمة من رئيس الحكومة المكلف من ملتقى الحوار السياسي، وليس بتحديد ولاية الرئيس، مضيفاً أن ما جاء في المادة الثانية من قرار المجلس يعبر عن رأي رئيس المجلس وليس الأعضاء.

وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله، أمس، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

من جهته، عبر السفير الإيطالي، على دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً ضرورة المحافظة على ما حققه المجلس الرئاسي من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي.

وفي تونس، أكد المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه يواصل حث القادة السياسيين في ليبيا على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

وأوضح نورلاند، في تصريحات نشرتها السفارة الأميركية لدى طرابلس عقب لقائه أعضاء «تكتل فزان النيابي»، أن النواب الليبيين أطلعوه خلال الاجتماع على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا، وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي.