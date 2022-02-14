19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
السودان يحظر التظاهر وسط الخرطوم
تظاهرة في الخرطوم تطالب بالحكم المدني (أ ف ب)
15 فبراير 2022 02:22

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

حظرت السلطات السودانية، التجمعات في منطقة وسط الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا.
وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأن حركة السير ستكون كالمعتاد. وأوضحت أن «الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات»، مؤكدة أنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها. وأهابت اللجنة بالسودانيين، أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وأكدت أن منطقة وسط الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا غير مسموح التجمعات فيها.
وتقول لجان المقاومة السودانية إنها ستواصل احتجاجاتها ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.
ولا يزال الجمود السياسي يتسيد الموقف رغم إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان استكمال مشاوراتها مع أكثر من 35 جسما وتنظيما سياسيا وشعبيا، في إطار مبادرتها التي طرحتها قبل بضعة أسابيع في مسعى لحل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وخرج آلاف السودانيين، أمس، في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى رافعين شعارات تطالب بمدنية الدولة.
وقبيل انطلاق المسيرات بساعات كثفت السلطات الأمنية حملة الاعتقالات التي طالت قادة في «لجنة تفكيك نظام الإخوان» وسياسيين وناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي.
وأغلقت القوات الأمنية بعض مداخل وسط العاصمة، وضربت طوقا مشددا حول منطقة القصر الرئاسي في الخرطوم ومبنى البرلمان في أم درمان، وسط دعوات لعصيان مدني شامل.

السودان
الخرطوم
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©