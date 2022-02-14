السودان يحظر التظاهر وسط الخرطوم

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

حظرت السلطات السودانية، التجمعات في منطقة وسط الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا.

وأكدت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية وأن حركة السير ستكون كالمعتاد. وأوضحت أن «الكباري مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات»، مؤكدة أنها تقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها. وأهابت اللجنة بالسودانيين، أن يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وأكدت أن منطقة وسط الخرطوم من سكة الحديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالا غير مسموح التجمعات فيها.

وتقول لجان المقاومة السودانية إنها ستواصل احتجاجاتها ضد الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ إسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.

ولا يزال الجمود السياسي يتسيد الموقف رغم إعلان بعثة الأمم المتحدة في السودان استكمال مشاوراتها مع أكثر من 35 جسما وتنظيما سياسيا وشعبيا، في إطار مبادرتها التي طرحتها قبل بضعة أسابيع في مسعى لحل الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد. وخرج آلاف السودانيين، أمس، في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى رافعين شعارات تطالب بمدنية الدولة.

وقبيل انطلاق المسيرات بساعات كثفت السلطات الأمنية حملة الاعتقالات التي طالت قادة في «لجنة تفكيك نظام الإخوان» وسياسيين وناشطين في لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي.

وأغلقت القوات الأمنية بعض مداخل وسط العاصمة، وضربت طوقا مشددا حول منطقة القصر الرئاسي في الخرطوم ومبنى البرلمان في أم درمان، وسط دعوات لعصيان مدني شامل.