نائب «إخواني» يهدد قوات الأمن والمساندين للرئيس التونسي

تونس (وكالات)

أطلق النائب «الإخواني» في البرلمان التونسي المجمد، يسري الدالي، تحريضاً ضد رجال الشرطة والجيش خلال مظاهرة لحركة «النهضة»، ما أثار سخط التونسيين.

وقال الدالي في كلمة أمام المتظاهرين من «الإخوان»، إنه «سيتم محاسبة كل القوات الحاملة للسلاح من شرطة وحرس وجيش والمساندين للرئيس التونسي قيس سعيد»، واصفاً إياهم بـ«داعمي الانقلاب».

تهديد النائب أثار سخط التونسيين، واعتبروه تحريضاً لاستهداف قوات الأمن والجيش، داعين النيابة التونسية للتدخل والتحقيق في الواقعة.

والدالي هو رجل أمن سابق تم عزله لارتباطه بـ«الإخوان» زمن نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.