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إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية في الجزائر
إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات العسكرية في الجزائر
15 فبراير 2022 02:22

الجزائر (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيين سلما نفسيهما للسلطات العسكرية في «تمنراست» بالناحية العسكرية السادسة.
وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أنه «في إطار جهود الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وبفضل يقظة مصالح الأمن المختصة، سلم الإرهابيان المسميان التوجي إبراهيم، وعربي لدمي محمد، نفسيهما، الأحد للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة»، لافتة إلى أن «الإرهابيين التحقا سنة 2012 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، وكان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع ماس-32 بالإضافة إلى مخزني ذخيرة و32 طلقة».
وأضاف البيان: «هذه العملية تأتي لتؤكد عزم الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، والجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني».

الجزائر
وزارة الدفاع الجزائرية
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