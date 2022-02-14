روسيا: فرص التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا ممكنة

عواصم (وكالات)

اعتبرت روسيا، أمس، أنه من الممكن حصول تسوية دبلوماسية بشأن الأزمة «الروسية - الغربية» المتعلقة بأوكرانيا، وأعلنت انتهاء بعض المناورات العسكرية، في وقت بلغت فيه المخاوف من غزو محتمل ذروتها.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ردّاً على سؤال من الرئيس فلاديمير بوتين بحسب مشاهد بثت على التلفزيون: «بصفتي وزير خارجية يجب أن أقول إن هناك دائماً فرصة لحلّ المشكلات التي تحتاج إلى حلّ».

وتابع لافروف أنّ فرص الحوار لم تُستنفد، مقترحاً حتى تمديد وتوسيع الحوار، وهي تصريحات أقلّ حدّة من تلك التي صدرت عن موسكو في الأسابيع الماضية.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو انتهاء بعض المناورات العسكرية فيما أثارت التدريبات البرية والبحرية على الحدود الروسية - الأوكرانية وفي بيلاروس مخاوف من تصعيد عسكري.

وقال لبوتين: «لقد جرت تدريبات، قسم منها انتهى وقسم على وشك الانتهاء، هناك أخرى جارية نظراً لحجمها».

وتنفي موسكو التي ضمّت شبه جزيرة القرم في عام 2014، أن تكون لديها أي نية عدوانية تجاه أوكرانيا، لكنها تشترط لوقف التصعيد مجموعة من المطالب، بينها ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف الأطلسي وسحب بنى تحتية عسكرية للحلف الأطلسي من أوروبا الشرقية.

واعتبر الغربيون هذه المطالب غير مقبولة، لكنهم اقترحوا حواراً معززاً حول مواضيع أخرى مثل مراقبة الأسلحة.

وقال لافروف لبوتين، إنّ بعض هذه الاقتراحات الأميركية «بنّاء»، وأكد ضرورة مواصلة روسيا المحادثات مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن مطالب الضمانات الأمنية في أوروبا.

وتأتي تصريحات الوزيرين الروسيين لبوتين، في وقت يزور فيه المستشار الألماني أولاف شولتس كييف قبل أن يزور موسكو، اليوم الثلاثاء، بعد أسبوع تماماً من زيارة مماثلة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبلغ التوتر ذروته في ظلّ وجود 130 ألف جندي روسي متمركزين على طول الحدود الأوكرانية، وينفّذون تدريبات عسكرية في كل الاتجاهات، في بيلاروس شمالاً والبحر الأسود جنوباً.

بدوره، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه لا توجد حاليا أي خطط لقبول أوكرانيا في أحلاف غربية، مثل حلف شمال الأطلسي «ناتو»، رغم ما تعنيه موسكو ضمناً بمطالبها الأمنية في الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتس، عقب محادثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف: «هذا هو السبب في أن يكون غريباً إلى حد ما ملاحظة أن الحكومة الروسية تجعل شيئا ليس مدرجاً عملياً على الأجندة، موضوعاً لمشاكل سياسية كبرى».

وأضاف المستشار الألماني: «ورغم ذلك فإن هذا هو التحدي الذي نواجهه فعلياً الآن، إنه شيء ليس بمشكلة على الإطلاق، لكن يتم جعله مشكلة الآن».

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «سيضمن أمننا»، وقال إن بلاده تعتبر خط أنابيب الغاز المثير للجدل «نورد ستريم 2» الذي يربط بين روسيا وألمانيا «سلاحاً جيوسياسيا».

ورأى الرئيس الأوكراني أن قرار دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا، نقل سفاراتها من كييف إلى غرب أوكرانيا، «خطأ فادح».

وفي إطار الجهود الدبلوماسية أيضا لنزع فتيل الأزمة، يتوجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى كييف، اليوم الثلاثاء وإلى موسكو غداً الأربعاء.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس عقب اجتماع لجنة مواجهة الأزمات التابعة للحكومة إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي لحظة.

وأضافت على تويتر «تشير أحدث المعلومات إلى أن روسيا يمكن أن تغزو في أي لحظة ونحث الكرملين على التهدئة، ينصب تركيزنا على إعطاء الأولوية لسلامة الرعايا البريطانيين في أوكرانيا وأمنهم».

وفي سياق متصل، أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أمس، أنّه أجرى «مكالمة هاتفية إيجابية» مع نظيره البيلاروسي وسط مخاوف من غزو روسي.

وقال الوزير الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف «ناقشنا أجندتنا وحدّدنا خطواتنا المستقبلية، أرى في المكالمة الهاتفية إشارة إيجابية وخطوة أولى نحو تعاون مثمر».

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني، أنّ نظيره فيكتور خرينين «أكّد لي أنّه لا توجد تهديدات لأوكرانيا من بيلاروس».

واتفق الوزيران أيضاً على إرسال الملحقين العسكريين المعتمدين في كلا البلدين لمراقبة تدريبات بعضهما العسكرية كبادرة حسن نية، كما جاء في بيان للوزارة.

وفي جنوب شرق أوكرانيا، بالقرب من خط الجبهة الفاصل بين القوات الحكومة والانفصاليين الموالين لروسيا يستعد السكان لاحتمال وقوع هجوم.

وقال ميخائيلو أنوبا: «نحفر خنادق يمكن للجنود الأوكرانيين القفز فيها بسهولة والدفاع عن أنفسهم».

وفي كييف، لم تظهر أي علامة على الهلع، لكنّ يوري فيدينسكي، وهو موسيقي يبلغ 46 عاماً، اختار مغادرة شرق أوكرانيا إلى الولايات المتحدة مع زوجته الحامل وأطفاله الأربعة.

وقال لوكالة فرانس برس في مطار كييف: «سآخذهم لتعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة أميركية، لنرى بديلاً عما يريد بوتين لأوكرانيا».

«مجموعة السبع»: أولويتنا دعم جهود نزع فتيل الأزمة

أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع، أمس، استعداد بلدانهم لفرض عقوبات اقتصادية ومالية ذات عواقب هائلة وفورية على الاقتصاد الروسي خلال مهلة قصيرة جداً في حال شن هجوم عسكري على أوكرانيا. وأعلن وزراء مالية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان، في بيان، أن «أولويتنا الآنية هي دعم الجهود الرامية إلى نزع فتيل الأزمة».

لكن مجموعة الدول الكبرى السبع التي تترأسها ألمانيا هذه السنة توعدت بأن أي عدوان عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا سيقابَل برد سريع وفعال.

وهذا التصعيد الذي يوصف بأنه أسوأ أزمة في أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة، أثر سلباً، أمس، على أسواق المال الأوروبية القلقة من هجوم عسكري وشيك. وخسرت بورصات أوروبية من ميلانو وصولاً إلى باريس مروراً بفرانكفورت أكثر من 3 % مع بدء جلسات التداول.

كما تدهور المؤشر الرئيسي في بورصة موسكو بنسبة 5 % الاثنين فيما خسر الروبل من قيمته أمام اليورو.