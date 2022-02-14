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وصول قوات ألمانية لدعم دول البلطيق
حاملة طائرات قبالة سواحل كرواتيا وسط توترات بين روسيا وأوكرانيا (رويترز)
15 فبراير 2022 02:22

عواصم (وكالات)

قال شاهد من «رويترز»، إن طائرة عسكرية ألمانية تحمل تعزيزات من الجنود هبطت في مطار كاوناس في ليتوانيا، أمس، في أولى العمليات المزمعة لنشر قوات من دول حلف شمال الأطلسي وسط مخاوف في المنطقة من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
وقال متحدث باسم مجموعة القتال التابعة للحلف، إن طائرة من طراز «إيه 400 إم» حملت نحو 70 جندياً في طليعة قوات يُتوقع أن يصل قوامها إلى 360 جندياً ألمانيا والتي من شأنها أن تعزز قوات حلف شمال الأطلسي المتمركزة في المنطقة.
وتشمل العمليات الجديدة نشر قوات مدفعية وقوات استطلاع ومسعفين من وحدات من مختلف أنحاء ألمانيا، ويُتوقع استمرار وصول القوات طوال الأسبوع.
وقال اللفتنانت كولونيل دانيال أندريه القائد الألماني لقوات حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا للصحفيين، إن «هذه إشارة قوية على عزم ألمانيا وقدرتها على تعزيز مجموعة القتال على الفور وفق ما تقتضيه الحاجة».
وأضاف «أشعر بسعادة حقيقية لوجود هؤلاء الجنود معي، على أهبة الاستعداد لأي جديد». ومضى قائلاً إن هؤلاء الجنود الإضافيين سيبقون ما دامت هناك حاجة إليهم.
وينشر الحلف منذ 2017 مجموعات قتالية في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا، رداً على قيام روسيا بضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.
يبلغ قوام هذه المجموعات القتالية نحو 5 آلاف جندي وتقودها ألمانيا وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة.
ويشكل الجنود الألمان حوالي نصف أفراد مجموعة القتال الموجودة بالفعل في ليتوانيا، التي يبلغ قوامها 1100 جندي، وتضم المجموعة أيضا قوات من بلجيكا والتشيك ولوكسمبورج وهولندا والنرويج.
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك، إن 8 طائرات مقاتلة أمريكية أخرى من طراز «إف- 15» هبطت في بولندا، أمس. وكتب ماريوش بلاشتاك على «تويتر»: «المزيد من مقاتلات إف- 15 الأميركية هبطت في القاعدة في لاسك، 8 طائرات ستنضم إلى تلك التي أتت إلى بولندا الأسبوع الماضي».

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