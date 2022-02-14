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جونسون لبوتين: تراجع عن «شفير الهاوية»
جونسون وبوتين (أرشيفية)
14 فبراير 2022 18:07

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التراجع عن «شفير الهاوية» في الأزمة الأوكرانية، معتبراً أنّ الوضع «خطر جداً جداً» في ظلّ خطر تعرض أوكرانيا لاجتياح روسي «خلال الـ48 ساعة المقبلة».

وقال جونسون في تصريح بثته القنوات التلفزيونية البريطانية إنّ «الوضع خطير جداً جداً وصعب، نحن على شفير الهاوية، لكن لا يزال هناك متّسع من الوقت أمام الرئيس بوتين لكي يتراجع».

وأضاف «ندعو الجميع إلى الحوار (...) لتفادي ما قد يكون خطأ كارثياً».

وقال ناطق باسم جونسون إنّ رئيس الوزراء قرّر قطع رحلة إلى شمال غرب إنجلترا للعودة إلى لندن «نظراً إلى الوضع الحالي».

وبعدما نصحت بريطانيا رعاياها الجمعة بمغادرة أوكرانيا على الفور، تترأس وزيرة الخارجية ليز تراس اجتماعاً طارئاً بعد ظهر الاثنين بشأن الاستجابة القنصلية للوضع الحالي.

وقال داونينغ ستريت إنّ جونسون سيرأس اجتماع أزمة وزارياً الثلاثاء.

ويعتزم جونسون زيارة أوروبا القارية مجدّداً نهاية الأسبوع للتباحث مع قادة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق.

وأوضح المتحدث أنّ رئيس الوزراء سيتحدث مع «العديد من القادة، بمن فيهم (الرئيس الأميركي) جو بايدن، في القريب العاجل».

ودعا جونسون الغربيين إلى «إظهار جبهة موحدة» في الأزمة الحالية خصوصا الأوروبيين لتقليل اعتمادهم على الغاز الروسي بتخليهم عن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا وألمانيا.

وفيما تتّهم كييف واشنطن ولندن بإثارة مخاوف من غزو روسي وشيك، أكّد بوريس جونسون أنّ «الأدلة واضحة جداً.

هناك حوالي 130 ألف جندي على الحدود الأوكرانية وكل الدلائل الأخرى تشير إلى استعدادات جادة لغزو».

وأضاف «تُظهر الإشارات، كما قال الرئيس (الأميركي جو) بايدن، أنّهم (الروس) يخططون على الأقلّ لأمر قد يحدث في غضون ال48 ساعة المقبلة».

المصدر: وكالات
روسيا
فلاديمير بوتين
بريطانيا
بوريس جونسون
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