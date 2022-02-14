رئيس وزراء إسرائيل يصل البحرين في أول زيارة للمملكة
نفتالي بينيت
14 فبراير 2022 23:31
قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت وصل البحرين في أول زيارة رسمية للبحرين، حيث سيبحث خلالها مع ولي عهد المملكة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة "أهمية السلام والتطوير والازدهار في المنطقة"، وفقا لموقع العربية.
وأضاف أوفير جندلمان عبر حسابه على تويتر، أن بينيت سيلتقي أيضا خلال الزيارة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب وزراء المالية والخارجية والصناعة والمواصلات.
وأضاف أن رئيس الوزراء سيناقش مع ولي العهد "دفع القضايا السياسية والاقتصادية قدما مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".