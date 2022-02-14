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روسيا لأميركا: سنطلق النار على أي غواصة تدخل مياهنا
مدمرة روسية (أرشيفية)
14 فبراير 2022 16:42

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مسؤول عسكري روسي كبير قوله، اليوم الاثنين، إن موسكو مستعدة لفتح النار على أي سفن أو غواصات أجنبية تدخل مياهها الإقليمية بصورة غير مشروعة.

جاء ذلك بعد أن أكدت موسكو أن سفينة حربية روسية طاردت غواصة أميركية في المياه الروسية في المحيط الهادي قبل أيام. وفي بيانها، قالت إن مدمرة روسية تابعة لأسطول المحيط الهادئ طردت غواصة نووية أميركية من طراز «فيرجينا» خارج مياهها الإقليمية قبالة جزر الكوريل.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، فإن الحادث وقع صباح السبت، مشيرة إلى أن المدمرة الروسية «مارشال شابوشنيكوف» بثت رسالة تحت المياه تأمر فيها الغواصة الأميركية بـ«الصعود إلى السطح».

وبعد رفضها، استخدمت المدمرة وسائل لم تحدد، لإجبار الغواصة على مغادرة المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة، وفق البيان الروسي. يشار إلى أن التوتر بين أميركا وروسيا قد وصل أعلى درجاته بسبب الأزمة الأوكرانية وتهديد بموسكو بغزو قريب.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
أميركا
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