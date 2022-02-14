فرنسا.. إطلاق النار على رجل هاجم شرطياً بسكين

قال وزير النقل الفرنسي جان بابتيست جيباري لراديو آر.إم.سي إن الشرطة قتلت صباح اليوم الاثنين شخصاً هاجم أفرادها بسكين في محطة جار دو نور بالعاصمة باريس.

وقال جيباري إن "المهاجم لقي مصرعه على الفور" مضيفا أن رجلي شرطة أصيبا بجروح طفيفة.

ومحطة جار دو نور واحدة من أكبر محطات القطارات في أوروبا وتنطلق منها خدمات القطارات الدولية التي تربط فرنسا ببريطانيا وبلجيكا.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كتب في وقت سابق على تويتر إن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم ولم يسفر عن إصابات.

وقال جيباري لراديو آر.إم.سي إنه لا يعتقد أن الحادث له علاقة بالإرهاب وأن المهاجم معروف بالفعل للشرطة.