شولتس يتوجه إلى كييف وسط تحذيرات من حرب وشيكة

يزور المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين أوكرانيا، حيث سيلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وسط تحذيرات من حرب وشيكة يتردد أن روسيا ستشنها على أوكرانيا.

وقال شولتس أمس :"يمكن لأوكرانيا أن تكون متأكدة من أننا سنظهر التضامن اللازم، تماماً كما فعلنا في الماضي."

ومن المتوقع أن يتعهد شولتس بتقديم المزيد من الدعم الاقتصادي لأوكرانيا خلال الزيارة. ويقدر حجم التدفقات الألمانية إلى أوكرانيا منذ بدء الصراع عام 2014 بالفعل بنحو ملياري يورو (3ر2 مليار دولار).

وبعد زيارته إلى كييف، من المتوقع أن يعود شولتس إلى برلين لبضع ساعات مساء اليوم، قبل أن يغادر مرة أخرى في ساعة مبكرة من صباح غد إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.