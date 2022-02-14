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كورونا تتراجع حول العالم.. لأول مرة منذ نوفمبر
كورونا تتراجع حول العالم.. لأول مرة منذ نوفمبر
14 فبراير 2022 08:20

انخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم هذا الأسبوع لأول مرة منذ نوفمبر، حيث تم تأكيد ما يقرب من 18 مليون إصابة في العالم، وهو أقل بـ 4 ملايين عن الأسبوع السابق.

ودل تحليل الإحصائيات المتوفرة لدى "تاس"، على أن وتيرة انتشار العدوى انخفضت بشكل حاد في البلدان التي حدثت فيها الذروة الدورية في بداية العام بسبب متحور "أوميكرون".

في الولايات المتحدة، انخفض معدل الإصابات مقارنة بمنتصف شهر يناير، عندما تم اكتشاف أكثر من 900 ألف حالة جديدة يومياً، بنحو خمسة أضعاف، وفي الأسبوع الماضي وحده، كانت نسبة الانخفاض 70٪.

وانخفضت معدلات الإصابة في جميع دول أوروبا الغربية تقريبا. على سبيل المثال في فرنسا وبريطانيا، انخفض عدد المصابين إلى النصف تقريباً خلال أربعة أسابيع، إلى 140 ألفا و 50 ألف إصابة يوميا، وفي إيطاليا وإسبانيا - ثلاث مرات، إلى 65 ألفاً.

وبين الدول الآسيوية، سجلت الهند انخفاضاً سريعاً: بنهاية شهر يناير تم تسجيل ما يقرب من 350 ألف إصابة يوميا هناك، أما الآن فقد بلغ العدد حوالي 50 ألفاً. وفي الفلبين، انخفض معدل الإصابة ست مرات في الأسابيع الأخيرة.

في أميركا اللاتينية، كانت أكبر انخفاضات في معدلات الإصابة في الأرجنتين، حيث تراجعت بمقدار ستة أضعاف منذ يناير، وكذلك في بيرو وكولومبيا، حيث تراجعت خمس وأربع مرات على التوالي.

المصدر: وكالات
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