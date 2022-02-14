19 فبراير 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
عربي ودولي
جونسون يتوجه إلى أوروبا مجدداً لمواصلة جهوده حول أوكرانيا
جونسون
14 فبراير 2022 07:33

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة أوروبا مجدداً هذا الأسبوع لمواصلة جهوده الدبلوماسية لتهدئة الأزمة المتعلقة بالملف الأوكراني، وفق ما أعلن مكتبه الأحد.
وسيتحدث جونسون في الأيام المقبلة إلى عدد من القادة حول الوضع الحالي ويعتزم التوجه إلى أوروبا مرة جديدة في نهاية الأسبوع. وقبل أسبوعين، كان قد توجه إلى كييف لتقديم دعمه لأوكرانيا.
ويريد الزعيم المحافظ التحدث خصوصا إلى قادة بلدان شمال أوروبا ودول البلطيق، بعد لقائه الأسبوع الماضي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وقادة الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبولندا ورومانيا وليتوانيا وهولندا والاتحاد الأوروبي.
وقال متحدث باسم داونينغ ستريت في بيان إن "الأزمة على الحدود الأوكرانية وصلت إلى نقطة حرجة. كل المعلومات التي في حوزتنا تشير إلى أن روسيا يمكن أن تخطط لغزو أوكرانيا في أي وقت. ستكون لهذا عواقب كارثية على أوكرانيا وروسيا".
وأضاف "لا تزال هناك فرصة لخفض التصعيد والدبلوماسية، وسيواصل رئيس الوزراء العمل بلا كلل إلى جانب حلفائنا لجعل روسيا تبتعد عن حافة الهاوية".
وتنفي موسكو التي ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014، أن تكون لديها أي نية عدوانية تجاه أوكرانيا، لكنها تشترط لوقف التصعيد مجموعة من المطالب بينها ضمان عدم انضمام كييف إلى حلف الأطلسي، وهو شرط يرفضه الغربيون.
وفشلت جولات عدة من المحادثات خلال الأيام الأخيرة في إحراز تقدم نحو حل الأزمة التي يصفها الغربيون بأنها واحدة من أخطر الأزمات منذ نهاية الحرب الباردة قبل ثلاثة عقود.

المصدر: وكالات
جونسون
يريطانيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
19 فبراير 2022
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر تقنية التواصل المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
19 فبراير 2022
إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
19 فبراير 2022
محمد بن زايد متحدثاً خلال القمة التي عقدها مع رئيس الوزراء الهندي عبر الاتصال المرئي
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
19 فبراير 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©