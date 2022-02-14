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التحالف يدمر منظومة اتصالات يستخدمها الحوثي للتحكم بالمسيّرات
التحالف يدمر منظومة اتصالات يستخدمها الحوثي للتحكم بالمسيّرات
14 فبراير 2022 07:26

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، إن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية.

كما أضاف: "دمرنا منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات"، مشدداً على أن "الهجمات العابره للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيراً وفي إطار القانون الدولي الإنساني".

كما طلب من المدنيين المتواجدين بالمقرات ووزارات الدولة اليمنية بصنعاء إخلائها فوراً، مضيفاً: "أجرينا اتصالاً بإحدى الوزارات عبر الخط الأرضي وطلبنا إخلاء المدنيين لموقع بصنعاء".

 

المصدر: وكالات
التحالف
الحوثيون
صنعاء
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