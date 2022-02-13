عشرات القتلى الحوثيين بكمين للجيش اليمني

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

قتل عشرات العناصر من ميليشيات الحوثي الإرهابية بينهم قيادات ميدانية في كمين للجيش اليمني بمديرية «حرض» في محافظة حجة، فيما

أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير 12 آلية عسكرية في حجة عبر تنفيذ 21 عملية استهداف ضد الميليشيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأحبط الجيش اليمني محاولة تسلل للميليشيات الإرهابية في جبهة «آل ثابت» بمحافظة صعدة، بينما أعلن مشروع «مسام» إزالة 1812 لغماً حوثياً خلال أسبوع في عموم اليمن.

وتدور معارك عنيفة لليوم العاشر على التوالي بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «حرض» بمحافظة حجة، والتي تستميت في الدفع بتعزيزاتها لاستعادة مواقعها التي خسرتها مؤخراً.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية سقوط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي الإرهابية في كمين للجيش اليمني شرق مدينة «حرض» بمحافظة حجة، بينهم قيادات ميدانية.

كما أعلن الجيش اليمني مقتل قائد «كتائب التدخل السريع» للحوثيين في «حرض» الإرهابي «زيد مطهر أحمد الشريف» خلال معارك ضد الجيش اليمني وغارات لتحالف دعم الشرعية، كما اعترض الجيش طائرتين مسيرتين للميليشيات في أجواء المديرية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، تنفيذ 21 استهدافاً ضد ميليشيات الحوثي في محافظة حجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح في بيان أنه دمّر 12 آلية عسكرية، لافتاً إلى سقوط خسائر بشرية في صفوف الميليشيات.

وفي صعدة، تمكن الجيش اليمني من إحباط عملية تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية على عدد من التباب في جبهة «آل ثابت» شمال غرب المحافظة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات الجيش استطاعت إفشال عملية تسلل هجومية لميليشيات الحوثي على «سوق آل ثابت» المركزي والتباب المطلة عليه.

وأشار إلى حدوث معارك عنيفة بمختلف الأسلحة تكبدت فيها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، إضافة إلى استهداف عربات تعزيزات كانت في طريقها لإسناد الميليشيات.

وقدّم وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي، تقريراً إلى مجلس الوزراء اليمني حول الأوضاع العسكرية، والموقف الميداني في جبهات «حرض ومأرب وتعز»، مؤكداً استمرار التقدم الميداني للجيش و«ألوية العمالقة» ومقاتلي القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية، وسط انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيات الحوثي.

في غضون ذلك، تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير، من انتزاع 1812 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف مناطق اليمن، منها 116 لغمًا مضادًا للأفراد، و1398 لغمًا مضادًا للدبابات، و224 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة، إضافة إلى نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع، و91 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة، و11 لغمًا مضادًا للدبابات في قرية «كهبوب» بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب، تمكَّن الفريق من نزع 24 لغمًا مضادًا للدبابات و24 لغمًا مضادًا للأفراد و3 عبوات ناسفة بمديرية «عين»، ونزع 78 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية «الوادي»، ونزع 39 لغمًا مضادًا للأفراد و14 لغمًا مضادًا للدبابات و6 عبوات ناسفة في مديرية «حريب»، كما نزع الفريق في محافظة شبوة 25 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين بمديرية «عين»، ونزع 15 لغمًا مضادًا للأفراد و1131 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة، و62 عبوة ناسفة بمديرية «عسيلان».

وفي محافظة تعز، استطاع فريق «مسام» من نزع 153 ذخيرة غير متفجرة بمديرية «الوازعية»، ونزع 7 ألغام مضادة للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة بمديرية «المخاء»، ونزع 37 لغمًا مضادًا للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات و67 ذخيرة غير متفجرة بمديرية «ذباب».

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر فبراير إلى 5667 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» 320 ألفًا و558 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.