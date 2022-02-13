«التعاون الخليجي»: «الحوثي» يتحمل مسؤولية استخدام المدنيين دروعاً بشرية

الرياض (الاتحاد)

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بتصريح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الصادر بتاريخ 28 يناير، بشأن إدعاء ميليشيات الحوثي الإرهابية باستهداف التحالف لسجن بمدينة صعدة، وإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف بأنها ستقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية للفريق المشترك لتقييم الحوادث، وكذلك لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، المتعلقة بادعاء الميليشيات الحوثية.

وأوضح الحجرف أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة في حال استخدامها المدنيين كدروع بشرية بمواقعها العسكرية أو مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة 23 من اتفاقية جنيف الثالثة، والفقرة (2ج) من المادة 5 بالبروتوكول الإضافي الثاني من اتفاقية جنيف.

ودعا المجتمع الدولي لممارسة المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي، للانخراط الجاد دون شروط مسبقة في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية وفقًا للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار الأمن 2216، بما يحفظ لليمن سيادته وأمنه واستقراره.