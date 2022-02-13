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اختطاف 6 موظفين أمميين في أبين
اختطاف 6 موظفين أمميين في أبين
14 فبراير 2022 02:50

عدن (وكالات)

اختطف مسلحون مجهولون، 6 من موظفي الأمم المتحدة في محافظة أبين جنوبي اليمن.
وقالت مصادر متطابقة، إن مسلحين مجهولين اعترضوا في الطريق الرابط بين «مودية والوضيع»، سيارة تقل فريق الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة في عدن برئاسة آكم سوفيول، بلغاري الجنسية، إضافة إلى مسؤولين اثنين وثلاثة موظفين، والخمسة جميعهم يمنيون يعملون في مكتب الأمم المتحدة.
وأضافت المصادر أن المسلحين نقلوا موظفي الأمم المتحدة إلى جهة مجهولة مع السيارة التي يستقلونها، وفق ما نقلته وسائل إعلام يمنية.
وأوضحت المصادر أن موظفي الأمم المتحدة كانوا في طريق عودتهم من مديرية «الوضيع» بمحافظة أبين إلى عدن بعد تسليمهم مساعدات لسكان المنطقة.
وذكرت المصادر أن هناك جهوداً أمنية وقبلية تبذل للكشف عن الخاطفين ومكان تواجدهم، كما أنه من المرجح خروج حملة أمنية خلال الساعات القادمة لتحرير المختطفين.
ووقف مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه أمام جريمة اختطاف مسلحين مجهولين بمحافظة أبين سيارة لفريق الأمن والسلامة التابع لمكتب الأمم المتحدة.
وأكد المجلس أن العمل جارٍ لتحرير المختطفين وضمان سلامتهم بشكل عاجل.
يذكر أنه لا يزال هناك موظفان اثنان تابعان للأمم المتحدة مختطفان لدى ميليشيات الحوثي الإرهابية في صنعاء منذ نهاية العام الماضي.

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