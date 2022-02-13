الأمم المتحدة تدعو لإجراء انتخابات في ليبيا بأقرب وقت

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز كلاً من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا إلى الحفاظ على الهدوء والاستقرار، داعيةً في الوقت ذاته إلى إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، ومؤكدةً ضرورة الشفافية وعدم الإقصاء في الملف الليبي. وعقدت وليامز، أمس، اجتماعات منفصلة مع الدبيبة وباشاغا، وقالت على موقع «تويتر»، إنها أكدت خلال اجتماعها مع باشاغا «ضرورة المضي قدماً بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء، وشددت على الحفاظ على الاستقرار في طرابلس وفي جميع أنحاء البلاد».

وأضافت أنه يجب مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت في الانتخابات الليبية.

وقال باشاغا، إن اجتماعه مع وليامز تطرق إلى جهود المشاورات في تشكيل الحكومة المقترحة بشكل شفاف وعادل.

وأضاف أنه حريص على استقرار الأوضاع الأمنية، والالتزام بالأطر الدستورية والآجال الزمنية المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وذكرت الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية، على موقع «فيسبوك»، أن الدبيبة أكد، خلال الاجتماع، ضرورة استكمال خريطة الطريق التي أُقرت في جنيف.

وشدد الدبيبة على مسؤولية كافة الأطراف لتهيئة الظروف المناسبة لعقد انتخابات وطنية، وإجراء استفتاء على الدستور خلال هذا العام.

كما عبر الدبيبة، في تغريدة على حسابه الرسمي في« تويتر»، عن شكره للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد.

وأضاف: «قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة، استمروا في رفع الصوت عالياً».

إلى ذلك، وصل أمس، رتل يضم أكثر من 100 مركبة ومقاتلين من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس لدعم «الدبيبة».

ودافع رئيس المجلس الأعلى للدولة عن تعيين مجلس النواب رئيساً جديداً للوزراء.

وأشار خالد المشري إلى أن «النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، نص في المادة الثانية على أن مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 ديسمبر». وأضاف في تصريح تلفزيوني، أن «تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خلفاً للدبيبة يستند إلى ذلك النص، وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب».

واتهم المشري حكومة الدبيبة بشن حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة، متخذاً بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزاً الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.

في غضون ذلك، طالب عدد من الأحزاب الليبية بإعادة النظر في خريطة الطريق التي وضعها مجلس النواب بما يضمن تقليص موعد إجراء الانتخابات في وقت لا يتجاوز يونيو المقبل، مؤكدين أن استمرار المراحل الانتقالية يعمق الصراع والانقسام في ليبيا، ويحول دون البدء في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

وأشار البيان الصادر عن سبعة أحزاب ليبية حصلت الاتحاد على نسخة منه، إلى أن التداول السلمي على السلطة أساس الديمقراطية، ولا يتحقق إلا بالانتخابات الدورية التي تجدد الشرعية السياسية وتحول دون تمترس نخب حاكمة في مواقعها لسنوات طويلة، مشدداً على ضرورة وضع إنجاز الدستور على رأس الأولويات في أسرع وقت خلال الأشهر القادمة.

ولفتت الأحزاب الليبية إلى أن أي قانون لا يسمح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية يعتبر مخالفاً للإعلان الدستوري المؤقت الصادر عام 2011، مطالبين بإعادة تفعيل الدائرة الدستورية للنظر في هذه المخالفة الصريحة.