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البعثة الأممية بالسودان تعلن انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات
البعثة الأممية بالسودان تعلن انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات
14 فبراير 2022 02:50

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلنت البعثة الأممية في السودان اختتام المرحلة الأولى من المشاورات لإطلاق عملية سياسية بين الأطراف السودانية وكشفت عن لقاء فريق البعثة «يونيتامس» بأكثر من 35 جهة وتجمعاً خلال الأسبوع الأخير للمشاورات.
وقالت البعثة في بيان، إنه بعد شهر كامل من الاجتماعات شبه اليومية مع قائمة واسعة ومتنوعة من ممثلي المجموعات السودانية، والتي تضمنت منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق المرأة، ولجان المقاومة، والأحزاب السياسية، اختُتمت المرحلة الأولى من المشاورات من أجل عملية سياسية للسودان التي أطلقتها بعثة «اليونيتامس» في الثامن من يناير الماضي.
وقال الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتيس: «كانت عملية المشاورات قيّمة في السماح لنا بالاستماع إلى مجموعة من وجهات النظر والمقترحات المقدمة من قطاعات الشعب السوداني للتغلب على الأزمة السياسية الحالية».
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في السودان أطلقت مطلع الشهر الماضي، مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في البلاد، بغية الخروج بمقترحات لحل الأزمة التي تلف السودان منذ أشهر.

السودان
البعثة الأممية
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