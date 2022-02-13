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قمة مصغرة بالكونجو تناقش الانقلابات في أفريقيا
قمة مصغرة بالكونجو تناقش الانقلابات في أفريقيا
14 فبراير 2022 02:50

برازافيل (وكالات)

عقد 4 رؤساء دول أفريقية قمة مصغرة في أويو شمال جمهورية الكونجو لمناقشة الأمن في منطقة البحيرات العظمى والانقلابات المتتالية الأخيرة في غرب أفريقيا، وفق ما أفاد مصدر رسمي.
وركزت النقاشات بين رؤساء الكونجو دينيس ساسو نغيسو، والكونجو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، وأوغندا يوري موسفني، وتوغو فوري غناسينغبي، على تطورات الوضع السياسي والأمني في وسط وغرب أفريقيا، وفق البيان الختامي للاجتماع.
وأورد النص أن «الرؤساء تحدثوا باستفاضة عن العمليات المشتركة التي يقوم بها جيشا أوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية في الجزء الشرقي من البلد الأخير بهدف القضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة والقوى الهدامة الأخرى التي تهدد السلام والاستقرار في هذين البلدين».
وتُتهم «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي يقدمها «داعش»، باعتبارها فرعاً له في وسط أفريقيا، بارتكاب العديد من المجازر في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث تنشط منذ التسعينيات، وبشن هجمات مؤخراً في أوغندا.
وقدم اجتماع أويو دعمه الكامل للعمليات العسكرية المشتركة بين كينشاسا وكمبالا ضد هؤلاء المتمردين.
وقال مصدر دبلوماسي كونغولي: «يجب علينا توحيد الصفوف للتصدي للهدامين من القوات الديمقراطية المتحالفة الذين بايعوا تنظيم داعش والذين يبدون الآن مصممين على فرض قانونهم في دول حوض الكونغو».

الكونجو
أفريقيا
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