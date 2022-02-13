احتجاجات ضد العمال الأجانب بجنوب أفريقيا

جوهانسبرغ (أ ف ب)

أعلنت شرطة جنوب أفريقيا أنها أطلقت الرصاص المطاطي على متظاهرين تجمعوا في جوهانسبرغ، أمس، رفضاً للعمال الأجانب كما استخدمت القنابل الصوتية في محاولة لتفريق مجموعة من 200 شخص.

وقال ناطق باسم الشرطة: «حصل إطلاق رصاص مطاطي وقنابل صوتية حين تزايدت حماسة المتظاهرين، لكن تمت السيطرة على الوضع» موضحاً أنه لم تحصل مواجهات، ولم تسجل أي إصابات.

وقد حاول المتظاهرون الذين تجمعوا في متنزه خرق طوق الشرطة، ما أدى إلى تصاعد التوتر، ثم توجهوا إلى أمام سوبرماركت لمطالبة مسؤولي المتجر بألا يوظفوا أجانب بعد الآن.

ونظم تجمع آخر في الوقت نفسه في ألكسندريا بشمال جوهانسبرغ، حيث قام حوالي مئة ناشط مناهض للهجرة بفك عدة متاجر غير رسمية يديرها أجانب في الشارع.

وفي اليوم السابق، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يطالبون في حي فقير في العاصمة الاقتصادية، بمغادرة العمال المهاجرين.

وبصفتها أكبر اقتصاد صناعي في القارة، تجذب جنوب أفريقيا المهاجرين من المنطقة، وتقدر الوكالة الحكومية للإحصاءات بحوالي 3.95 مليون عدد الأجانب في البلاد، وبينهم لاجئون سياسيون ومهاجرون وعمال مغتربون ذوو مهارات.

لكن البلاد التي شددت القيود في مجال تأشيرات الدخول خلال السنوات الماضية، تكافح البطالة التي تبلغ حوالي 35% وحوالي 65% لدى فئة الشباب.

وأوقعت أعمال شغب معادية للأجانب عام 2019 حوالي 12 قتيلاً، وفي 2008 قتل حوالي 60 شخصاً في أعمال العنف.