معدلات «كورونا» تتراجع لأول مرة منذ نوفمبر

عواصم (وكالات)

انخفض معدل الإصابات بفيروس كورونا «كوفيد- 19» في العالم هذا الأسبوع لأول مرة منذ نوفمبر، حيث تم تأكيد ما يقرب من 18 مليون إصابة في العالم، وهو أقل بـ 4 ملايين عن الأسبوع السابق.

ودل تحليل الإحصائيات الذي نشرته وكالة «تاس» الروسية، على أن وتيرة انتشار العدوى انخفضت بشكل حاد في البلدان التي حدثت فيها الذروة الدورية في بداية العام بسبب متحور «أوميكرون».

وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل الإصابات مقارنة بمنتصف شهر يناير، عندما تم اكتشاف أكثر من 900 ألف حالة جديدة يومياً، بنحو 5 أضعاف، وفي الأسبوع الماضي وحده، كانت نسبة الانخفاض 70%.

وانخفضت معدلات الإصابة في جميع دول أوروبا الغربية تقريباً، وفي فرنسا وبريطانيا، انخفض عدد المصابين إلى النصف تقريباً خلال 4 أسابيع، إلى 140 ألفاً و50 ألف إصابة يومياً، وفي إيطاليا وإسبانيا ثلاث مرات، إلى 65 ألفاً.

وبين الدول الآسيوية، سجلت الهند انخفاضاً سريعاً بنهاية شهر يناير تم تسجيل ما يقرب من 350 ألف إصابة يومياً هناك، أما الآن فقد بلغ العدد حوالي 50 ألفا، وفي الفلبين انخفض معدل الإصابة 6 مرات في الأسابيع الأخيرة.

وفي أميركا اللاتينية، كانت أكبر انخفاضات في معدلات الإصابة في الأرجنتين، حيث تراجعت بمقدار 6 أضعاف منذ يناير، وكذلك في بيرو وكولومبيا، حيث تراجعت 5 و4 مرات على التوالي.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 410 ملايين إصابة حتى أمس، فيما يقترب عدد اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 2ر10 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 410 ملايين و242 ألف حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و810 آلاف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لـ10 مليارات و190 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن «كورونا» حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يبدو أن جائحة فيروس كورونا مختلفة تماماً في عام 2022، فاللقاحات تعمل والعلاجات تتقدم وعلى الأقل الآن، يبدو أن الفيروس نفسه أقل ضعفاً، واحتمالات النجاة من «كوفيد- 19»، تتحسن في مختلف أنحاء العالم.

وفي الولايات المتحدة، كان هناك حوالي 4 أضعاف عدد الحالات الإيجابية، لكل حالة وفاة هذا العام، مقارنة بالذروة، التي تم تسجيلها في الشتاء الماضي، طبقاً لتحليل جديد من «بلومبرج» لتعقب اللقاحات.

وفي الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم المزيد من الأشخاص، فإن هذا المعدل للبقاء على قيد الحياة، 11 مرة أعلى من الشتاء الماضي.

وحتى في دول، لديها معدلات تطعيم أقل، ربما يتعافى مرضى «كوفيد- 19» بشكل متزايد.

ويظهر تحليل جديد لوكالة «بلومبرج» أنه في كل دولة تلو الأخرى، فإن الصلة بين الإصابات والوفيات، غير قابلة للاقتران.

وفي العام الماضي، تم إعطاء أكثر من 129 جرعة لكل مئة شخص بمختلف أنحاء العالم.

ويمكن رؤية تحسن معدلات البقاء على قيد الحياة، في النصف الثاني من عام 2021، للكثير من الدول، التي لديها معدلات تطعيم أعلى، حتى عندما كانت سلالة «دلتا» شديدة العدوى سائدة.

أما متحور «أوميكرون»، الذي ظهر في ديسمبر الماضي، فكان أقل احتمالاً لأن يتسبب في مرض خطير، لكنه ينتشر بسرعة أسرع، حتى بين المطعمين.

كوريا الجنوبية توفر اختبارات «كورونا» الذاتية في المتاجر

صرحت إدارة سلامة الغذاء والدواء في كوريا الجنوبية، أمس، بأن أدوات الفحص الذاتي التي تكفي لـ 30 مليون شخص سوف تكون متاحة في الصيدليات ومتاجر الأحياء المحلية لمدة أسبوعين، بدءاً من هذا الأسبوع. ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن الإدارة أنها سوف توزع أيضاً مستلزمات الفحص الذاتي على 24 مليون شخص في عيادات فحوص «كورونا» والمنشآت المعرضة لعدوى الفيروس اعتباراً من اليوم الاثنين.

وعلى خلفية الزيادة في عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج المنزلي، أعلنت الحكومة في وقت سابق عن حظر المبيعات عبر «الإنترنت» لأدوات الاختبار اعتباراً من أمس، وتقييد شراء الأدوات مؤقتاً بخمس وحدات لكل شخص في المكان الواحد لمدة ثلاثة أسابيع، من أجل استقرار إمدادات الأدوات. وتم اتخاذ القرار وسط المخاوف من أي سلوكيات محتملة لاحتكار أدوات الاختبار الذاتي، بعد زيادة عدد المرضى المصابين بالمتحور «أوميكرون» الخاضعين للعلاج في المنزل.