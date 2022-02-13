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إعادة انتخاب الرئيس الألماني لولاية من 5 سنوات
فرانك فالتر شتاينماير وزوجته يلوح للحاضرين بعد الإعلان عن فوزه
14 فبراير 2022 00:11

أعلنت السلطات الألمانية، الأحد، عن إعادة انتخاب فرانك فالتر شتاينماير لولاية من 5 سنوات في هذا المنصب الفخري، وكانت فترة ولاية الرئيس الفيدرالي الحالي تنتهي في 18 مارس 2022.

وفاز وزير الخارجية السابق الذي يتولى منصب الرئاسة منذ العام 2017، بالغالبية الكبرى من أصوات هيئة انتخابية شكلّت خصيصا لذلك تضم نوابا وعددا كبيرا من المسؤولين المحليين المنتخبين وقادة سابقين بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني.

وكان شتاينماير قد أيدته معظم الأحزاب السياسية الرئيسية قبل انتخابه اليوم.

وأعيد انتخابه بأغلبية كبيرة من قبل الجمعية التي تتألف من أعضاء مجلس النواب في البرلمان وممثلين عن 16 ولاية ألمانية.

 

المصدر: وكالات
ألمانيا
فرانك فالتر شتاينماير
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