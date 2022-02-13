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فيتنام تنهي القيود على الرحلات الدولية
فيتنام تنهي القيود على الرحلات الدولية
14 فبراير 2022 02:49

هانوي (وكالات)

ذكرت صحيفة «توي تري» الفيتنامية أن سلطات الطيران في البلاد، سترفع القيود المفروضة على عدد الرحلات الجوية، اعتباراً من 15 فبراير، وسيعتمد العدد الفعلي للرحلات على القواعد في دول أخرى وطلب السوق.
وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء أمس، إنه على الرغم من أن عدد الرحلات، سيعود إلى مستويات ما قبل «الجائحة»، مازال الركاب يخضعون للقواعد الحالية لـ«كوفيد ـ 19»، لدخول البلاد، حسب التقرير، نقلاً عن دينه فيت سون، نائب مدير إدارة الطيران المدني في فيتنام.
ومازالت دول، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تفرض حالياً قيوداً على دخول الرحلات من فيتنام للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، حسب التقرير.

فيتنام
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