97 معتقلاً باحتجاجات ضد قيود «كورونا» في باريس

باريس (وكالات)

اعتقلت الشرطة في باريس 97 شخصاً فيما يتعلق بقافلة احتجاجية مناهضة لقيود مكافحة فيروس كورونا تم تنظيمها على الرغم من حظرها.

وقالت السلطات عبر «تويتر»، أمس، إنه تم إصدار 513 تحذيراً أيضاً، والتي تستدعي غرامات.

ودعا معارضو التدابير الفرنسية للحد من تفشي الفيروس إلى الاحتجاج الذي تتم المشاركة فيه بالمركبات، ويعترض هؤلاء على فرض قيود أكثر صرامة لغير الحاصلين على اللقاحات. وبدأ السائقون احتجاجاتهم في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأسبوع، وكان التجمع مستوحى من احتجاجات سائقي الشاحنات في كندا، حيث عطل آلاف الأشخاص الحياة في العاصمة أوتاوا لأكثر من أسبوعين حتى الآن.

ولم تسمح السلطات للاحتجاج في باريس بالمضي قدماً، ومنعت الشرطة مئات المحتجين من الوصول إلى نقاط التجمع في ضواحي العاصمة الفرنسية وسحبت خدمات الطوارئ أيضاً السيارات الموجودة في شارع الشانزليزيه.