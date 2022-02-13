تزايد الدعوات الدولية لمغادرة أوكرانيا

عواصم (وكالات)

دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا، وسحبت أطقمها الدبلوماسية أو خفضت من حضورها، في مواجهة احتمال غزو روسي لهذا البلد.

ومن بين الدول التي دعت رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، لوكسمبورغ، هولندا، كندا، النرويج، استونيا، ليتوانيا، اليابان، السعودية.

ونصحت فرنسا بعدم التوجه إلى المناطق الحدودية في الشمال والشرق، ولكن من دون أن تدعو رعاياها إلى المغادرة.

كذلك أوصت رومانيا المحاذية لأوكرانيا رعاياها بتفادي التنقلات داخل أوكرانيا، وبإعادة تقييم ضرورة البقاء في البلاد.

واستدعت موسكو قسماً من طاقمها الدبلوماسي، قائلةً إنها تخشى من استفزازات.

وأمرت الولايات المتحدة بمغادرة معظم موظفي سفارتها في كييف، معتبرةً أن غزواً روسياً قد يبدأ في أي لحظة، وتبقي السفارة حضوراً قنصلياً صغيراً في «لافيف» غرب أوكرانيا.

وأغلقت كندا مؤقتاً سفارتها في كييف ونقلت أنشطتها إلى مكتب في لافيف، كذلك تجلي أستراليا آخر دبلوماسييها من كييف.

ونصحت مؤسسات الاتحاد الأوروبي موظفيها غير الأساسيين في ممثليتها في كييف بمغادرة أوكرانيا والعمل عن بعد من خارج البلد.

وقررت رومانيا سحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في كييف، كذلك.

وأعلنت وزارة الخارجية في وارسو، أن البولنديين المقيمين في أوكرانيا يجب أن يسجلوا بياناتهم على بوابة حكومية لاحتمال التواصل معهم وإعداد كل شيء للرحيل المحتمل.

وأصدرت سلوفاكيا تحذيراً لرعاياها من السفر إلى أوكرانيا، وذكرت وزارة الخارجية في براتيسلافا أنه سيتم إجلاء أسر طواقم البعثات الدبلوماسية في أوكرانيا.

كما وجهت التشيك تحذيراً لمواطنيها من السفر إلى أوكرانيا وبيلاروس، ونصحت رعاياها بمغادرة الدولتين إن أمكن.

بدورها، أمر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس، بإخلاء سفارة بلاده في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» عن موريسون قوله: إن الموظفين الثلاثة الباقين في السفارة الأسترالية تلقوا تعليمات بالمغادرة مع تزايد خطورة الوضع، مطالباً من رعاياه مغادرة أوكرانيا على الفور.

وقال إن الإجراءات الاستبدادية أحادية الجانب لروسيا ضد أوكرانيا أمر غير مقبول على الإطلاق، موضحاً أن الوضع يتدهور ويصل إلى مرحلة خطيرة جداً.

ومن جهة أخرى، دعا موريسون في مؤتمر صحفي الصين إلى عدم التزام الصمت بشأن الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، وذلك بعد أن انتقدت الصين اجتماعاً لوزراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والهند في ملبورن الأسبوع الماضي.