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﻿كييف تنصح شركات الطيران بتجنب التحليق فوق البحر الأسود
﻿كييف تنصح شركات الطيران بتجنب التحليق فوق البحر الأسود
14 فبراير 2022 02:49

كييف (وكالات) 

تعهدت الحكومة الأوكرانية، أمس، بإبقاء مجالها الجوي مفتوحاً رغم مخاوف الغربيين من مخاطر اجتياح روسي.
وقالت وزارة البنى التحتية، في بيان: «يبقى المجال الجوي فوق أوكرانيا مفتوحاً، في حين تعمل السلطات على درء المخاطر عن شركات الطيران».
كما نصحت أوكرانيا شركات الطيران بتجنب التحليق فوق البحر الأسود اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى يوم السبت بسبب المناورات البحرية الروسية التي ستجرى هناك.
وقالت وكالة الإعلام الروسية «ريا»، إن ما يزيد على 39 سفينة روسية بدأت عمليات تدريب قرب شبه جزيرة القرم في إطار مناورات بحرية أوسع.
وقالت هيئة الطيران الحكومية الأوكرانية «اعتباراً من الاثنين تُنصح شركات الطيران بعدم التحليق فوق هذه المنطقة وبالتخطيط لمسارات مثلى مسبقاً آخذة الوضع الراهن في الحسبان».
وأعلنت شركة الطيران الهولندية «كاي إل إم» تعليق كل رحلاتها في المجال الجوي الأوكراني حتى إشعار آخر، في مواجهة المخاطر المتزايدة.
في المقابل، تواصل الخطوط الجوية الفرنسية، برنامج رحلاتها بين فرنسا وأوكرانيا، بواقع رحلتين أسبوعياً، «الثلاثاء والأحد». وعمدت إلى زيادة سعة الرحلات باستخدام طائرات «إيرباص A321».

كييف
البحر الأسود
روسيا
أوكرانيا
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