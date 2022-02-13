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موسكو قلقة من نقل موظفي «الأمن والتعاون» من أوكرانيا
موسكو قلقة من نقل موظفي «الأمن والتعاون» من أوكرانيا
14 فبراير 2022 02:49

موسكو (وكالات) 

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أمس، عن قلق بلادها حيال نقل موظفين في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أوكرانيا.
وذكرت ماريا زاخاروفا أن «هذه القرارات لا يمكن إلا أن تثير قلقنا البالغ»، مؤكدة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغت أعضاءها، وبينهم روسيا، بقرار بعض الدول نقل رعاياها المشاركين في مهمة المراقبة الخاصة في أوكرانيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية».
تضم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا 57 دولة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، بينها الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول أوروبا الغربية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في القضايا الأمنية.
واتهمت زاخاروفا بعثة المنظمة بأنها انجذبت عمداً إلى «الرهاب العسكري» الذي أثارته واشنطن واستخدمته أداة استفزاز محتمل.

موسكو
روسيا
أوكرانيا
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