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بايدن لرئيس أوكرانيا: سنرد بسرعة على أي عدوان روسي
جو بايدن
13 فبراير 2022 23:06

طمأن الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالتزام واشنطن بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها في اتصال هاتفي اليوم الأحد.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة وشركاءها وحلفاءها سيردون بسرعة على أي عدوان روسي آخر ضد أوكرانيا، وفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

واتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الدبلوماسية والردع ردا على الحشد العسكرى الروسي على الحدود الأوكرانية .

وجاءت هذه الدعوة بعد يوم من حديث بايدن مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تستمر فيه الجهود الدبلوماسية المكثفة لتجنب الحرب في أوروبا الشرقية.

المصدر: وكالات
روسيا
جو بايدن
أوكرانيا
أميركا
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