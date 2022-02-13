البرهان يقدم رؤية جديدة لحل أزمة السودان

قدّم رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، رؤية حكومته لحل الأزمة الراهنة في السودان.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها البرهان مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، مشيداً بالدور الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأفريقي في دعم السلم والاستقرار في دول القارة عامة، والسودان بصفة خاصة، وفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وشدد سيادته لدى لقائه بوفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس المفوضية موسى فكي، بحضور بانغولي أدوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن ومحمد الحسن ولد لبات مدير ديوان المفوضية، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، شدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة الراهنة في السودان.
وقدم سيادته للوفد الزائر، رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفق أربعة محاور، تشمل إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد دون استثناء، عدا حزب المؤتمر الوطني، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لقيادة متبقي الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي، والتأكيد على قيام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
من جانبه، أكد وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن الوفد جاء في هذه المرحلة، للالتقاء بجميع الفاعلين والاستماع إلى آرائهم للخروج برؤية شاملة تسهم في بلورة رؤية الاتحاد الأفريقي لمقاربة الأزمة السودانية الراهنة.