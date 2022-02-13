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أوكرانيا تتسلم صواريخ مضادة للطائرات
الصورة لجنود أوكرانيين في مناورة في منطقة دونتسك (أرشيفية)
13 فبراير 2022 22:28

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها تسلمت اليوم الأحد شحنة صواريخ مضادة للطائرات طراز ستينجر وذخائر وصلت في طائرة من ليتوانيا.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف إن طائرتين أخريين سلمتا في وقت سابق اليوم الأحد ذخائر تزن نحو 180 طناً من الولايات المتحدة.

وقال الوزير على تويتر إن أوكرانيا تسلمت حتى الآن ذخائر تزن قرابة 1500 طن في 17 شحنة جوية.

ويقول مسؤولون عسكريون إن أوكرانيا عززت قواتها المسلحة بشكل كبير بمساعدة حلفائها وسلحت جيشها بشكل خاص بأسلحة أميركية وبريطانية مضادة للدبابات وطائرات مسيّرة تركية.

وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا في أي لحظة.

وتنفي روسيا، التي حشدت أكثر من 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، أنها وضعت خططاً لذلك.

المصدر: وكالات
روسيا
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