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بولندا تستعد لتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا
الجيش الروسي يحشد قوات على حدود أوكرانيا
13 فبراير 2022 22:22

قال وزير الداخلية البولندي ماريوس كامنسكي، اليوم الأحد، إن بلاده تستعد «لسيناريوهات متنوعة» لتدفق محتمل للاجئين إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

وتقول الولايات المتحدة، إن روسيا، التي تحشد قوات تزيد على 100 ألف جندي قرب حدود أوكرانيا، يمكن أن تغزوها في أي لحظة.

وتنفي موسكو أنها تعتزم ذلك.

وقال كامنسكي على «تويتر» اليوم: «فيما يتصل بالوضع في أوكرانيا، فإننا نستعد لسيناريوهات متنوعة. أحدها استعدادات إقليمية ترتبط بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا».

ويعيش في بولندا ما بين مليون ومليوني أوكراني جاء كثيرون منهم للعمل فيها.

ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية تقديم مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالاستعدادات الجارية، مشيراً إلى تغريدة كامنسكي.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
بولندا
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