رقم قياسي للتطعيم بلقاح «كورونا» في دولة عربية

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة والسكان المصرية لـ«الاتحاد»، إن قرابة 70 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة تم صرفها منذ بداية التطعيم في مصر.
وأضاف عبد الغفار أن حوالي 40 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى، فيما وصل عدد الحاصلين على الجرعتين نحو 30 مليون مواطن، الأمر الذي يمثل رقماً قياسيا في تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وأشار عبد الغفار إلى أن مصر مستمرة في عمليات التطعيم بتوسع، داعياً الجميع إلى تلقي لقاح فيروس كورونا خاصة مع حمايته لكبار السن تحديداً من زيادة عمليات الوفاة التي تزداد بين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 452821، من ضمنهم 385390 حالة تم شفاؤها، و23292 حالة وفاة.