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البابا يصلي لأجل أوكرانيا
البابا فرنسيس
13 فبراير 2022 17:21

قاد البابا فرنسيس، اليوم الأحد، حشوداً في ساحة القديس بطرس في صلاة صامتة من أجل أوكرانيا، مناشداً ضمائر السياسيين السعي من أجل تحقيق السلام في البلاد.

وقال فرنسيس، الذي وجه نداءات كثيرة من أجل السلام في أوكرانيا ودعا الشهر الماضي إلى يوم عالمي للصلاة من أجل السلام «الأخبار من أوكرانيا مقلقة للغاية».

وأضاف: «دعونا نصلي في صمت».

وساد الحشد الصمت لنحو نصف دقيقة.

وجاءت صلاة فرنسيس غداة إبلاغ الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي دام ساعة أن الغرب سيرد بشكل حاسم على أي غزو لأوكرانيا، موضحاً أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق وستعزل موسكو.

ودأبت موسكو على نفي اعتزامها غزو أوكرانيا وقالت عن هذه التحذيرات إنها من قبيل «الهيستيريا».

المصدر: وكالات
البابا فرنسيس
أوكرانيا
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