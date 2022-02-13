اليوم 04:23
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
قصة صورة
المزيد
المبوب
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
مسبار الأمل
تغطية خاصة حول فيروس كورونا
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
النصر والجزيرة.. «مباراة بـ 347 هدفاً»!
«الدون» بريء من انقسامات غرفة «الشياطين»!
الوحدة وخورفكان.. «ظروف مختلفة»
«أدنوك للمحترفين» يترقب «الهدف 300» في «الألفية السابعة»
عربي ودولي
تفاصيل لقاء الدبيبة والمبعوثة الأممية إلى ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
13 فبراير 2022 16:59
التقى، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز بهدف تهدئة نيران الأزمة التي تفاقمت مجددا خلال الأيام الماضية.
وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة إن وليامز زارت الدبيبة في مقر رئاسة الوزراء، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية.
وكان رئيس الحكومة أعلن في وقت سابق أن ما وصفه بقطار الانتخابات انطلق، ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة.
ووجه الدبيبة الشكر بحسب وسائل إعلام محلية إلى "التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد"، حسب تعبيره، داعيا إلى استمرار مناصريه في رفع الصوت عالياً.
يشار إلى أن الدبيبة كان دعا أمس الليبيين للتظاهر في كل الميادين يوم 17 فبراير المقبل للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد، كاشفا أنه سيعلن في هذا اليوم خطة لإجراء العملية الانتخابية.
المصدر: وكالات
عبد الحميد الدبيبة
ليبيا
الأمم المتحدة
الأكثر قراءة
دنيا
مدير «مودرنا» يقدم توقعات مطمئنة بشأن «كورونا»
17 فبراير 2022
الإمارات
تنويه مهم من شرطة أبوظبي
16 فبراير 2022
دنيا
شعور في ذراعيك يدل على ارتفاع الكوليسترول
17 فبراير 2022
آخر الأخبار
الإمارات
محمد بن راشد: الإمارات.. دولة المستقبل
اليوم 01:44
الإمارات
محمد بن زايد: توثيق شراكاتنا مع الاقتصادات الكبرى في العالم
اليوم 01:44
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نقلة نوعية في العلاقات الإماراتية الهندية
اليوم 01:44
الإمارات
في ختام القمة المرئية بين محمد بن زايد وناريندرا مودي: إطلاق الرؤية الإماراتية - الهندية المشتركة
اليوم 01:44
الإمارات
محمد بن زايد وناريندرا مودي: نستثمر كل الفرص لمصلحة شعبينا.. ونمتلك الإرادة القوية
اليوم 01:42
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©