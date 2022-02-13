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تفاصيل لقاء الدبيبة والمبعوثة الأممية إلى ليبيا
عبد الحميد الدبيبة
13 فبراير 2022 16:59

التقى، اليوم الأحد، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز بهدف تهدئة نيران الأزمة التي تفاقمت مجددا خلال الأيام الماضية.

وقال الناطق باسم الحكومة محمد حمودة إن وليامز زارت الدبيبة في مقر رئاسة الوزراء، دون أن يكشف أي تفاصيل إضافية.

وكان رئيس الحكومة أعلن في وقت سابق أن ما وصفه بقطار الانتخابات انطلق، ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة.

ووجه الدبيبة الشكر بحسب وسائل إعلام محلية إلى "التفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد"، حسب تعبيره، داعيا إلى استمرار مناصريه في رفع الصوت عالياً.

يشار إلى أن الدبيبة كان دعا أمس الليبيين للتظاهر في كل الميادين يوم 17 فبراير المقبل للمطالبة بالانتخابات ورفض التمديد، كاشفا أنه سيعلن في هذا اليوم خطة لإجراء العملية الانتخابية.

المصدر: وكالات
عبد الحميد الدبيبة
ليبيا
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