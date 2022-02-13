مفتي موسكو لـ"الاتحاد": نُطبق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية بالتعايش بين الأديان

أحمد شعبان (القاهرة)

ثمن الشيخ الدكتور روشان عباسوف مفتي موسكو ونائب الرئيس للإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، دور دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية، مؤكداً أهمية «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها شيخ الأزهر الشريف، وبابا الفاتيكان في أبوظبي، والتي تدعو إلى التعايش المشترك والحوار بين الأديان المختلفة.

وأكد مفتي موسكو خلال حواره لـ«الاتحاد»، على هامش المؤتمر الدولي للشؤون الإسلامية والذي عقد بالقاهرة بعنوان «عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والدولي»، أهمية وحدة الإنسانية التي دعت إليها وثيقة الأخوة الإنسانية والتي تلعب دوراً كبيراً في التأكيد على التعايش بين جميع الأديان المختلفة، مؤكداً أن الله تعالى خلق الأرض للتعايش كما جاء في قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا».

وأشار إلى أن مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية يتم تطبيقها في روسيا الاتحادية، خاصة فيما يتعلق بالتعايش والحوار بين الأديان، مضيفاً: «لابد أن نعيش مع بعض، ولابد أن نتعاون في مجال الحوار بين الأديان».

وقال: «نحن نعيش في موسكو وروسيا الاتحادية كجزء كبير من العالم الإسلامي، ولدينا تاريخ كبير في المواطنة والتعايش والتسامح والحوار بين الأديان المختلفة، منذ أكثر من ألف سنة»، منوهاً إلى حالة الديمقراطية التي تشهدها روسيا اليوم، حيث تم الاتفاق مع الدولة الروسية بأن لا تتدخل في الشؤون الدينية، وكذلك ممثلو الأديان لا يتدخلون في الشؤون السياسية».

ولفت «عباسوف» إلى أن المسلمين في روسيا يعيشون تجربة كبيرة في المواطنة، مشيراً إلى أن المنظمات والمؤسسات الدينة يقع على عاتقها دور كبير وهام في تحقيق المواطنة، «لأننا نعيش في مجتمع واحد مع ممثلي الأديان المختلفة، ولنا الحرية الدينية المكفولة في الدستور الروسي، ونحن كمواطنين نشجع المشروعات الهامة التي تسعى إلى توحيد المجتمع الروسي الذي يتميز بقوميات وأديان مختلفة».

وأضاف: لدينا تجربة رائعة في الحوار بين ممثلي الأديان والقوميات المختلفة في روسيا، مشيراً إلى أن روسيا يعيش فيها 190 قومية مختلفة ولها لغات خاصة وتقاليد وآداب مختلفة، بالإضافة إلى الأديان الرئيسية مثل المسيحية والذين يمثلون النسبة الأكبر، والإسلام، واليهودية،«والحمد لله على الرغم من هذا التنوع الديني، لا يوجد مشاكل عرقية أو دينية بسبب الدين».

وأشاد «عباسوف» بموضوع المؤتمر هذا العام، مؤكداً أهمية تبادل الأفكار بين علماء الدين على مستوى العالم، حول كيفية توجيه رسالة للشباب لكي يفهمون معنى وقيم المواطنة، مضيفاً:«فحب الوطن من الإيمان، والتعايش السلمي بين أفراده أيضاً من الإيمان، كما تعلمنا من وثيقة المدينة المنورة، وعلينا أن نتعلم أن نعيش مع الآخر بالمحبة والاحترام والود والتعاون».