روسيا لا تبالي بالعقوبات الغربية في حال غزت أوكرانيا

أكد سفير روسيا لدى السويد فيكتور تاتارنتسيف أن موسكو "لا تبالي" بخطر التعرّض لعقوبات غربية في حال غزت أوكرانيا.

وقال تاتارنتسيف لصحيفة "أفتونبلاديت" السويدية في مقابلة نشرتها على موقعها في وقت متأخر السبت "لا نبالي إطلاقاً بعقوباتهم".

وأضاف الدبلوماسي المخضرم الذي يتحدث السويدية بطلاقة وتولى المنصب في البلد الاسكندنافي أربع مرّات "خضعنا في الأساس للعديد من العقوبات وكان لذلك أثرا إيجابيا على اقتصادنا وزراعتنا".

وتابع "بات اكتفاؤنا الذاتي أكبر وتمكّنا من زيادة صادراتنا. لا أجبان إيطالية أو سويسرية لدينا، لكننا تعلّمنا صناعة أجبان روسية بنفس الجودة باستخدام وصفات إيطالية وسويسرية".

وأضاف "العقوبات الجديدة ليست بالأمر الإيجابي لكنها ليست بالسوء الذي يتحدث عنه الغرب".

واتّهم الغرب بعدم فهم العقلية الروسية.

وقال "كلما ضغط الغرب أكثر على روسيا، سيكون الرد الروسي أقوى".

وجاءت تصريحات الدبلوماسي في وقت تتهم الدول الغربية موسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، بعدما حاصرت جارتها تقريبا بأكثر من مئة ألف جندي.

وحذّرت واشنطن من أن موسكو قد تنفّذ اجتياحا واسعا لجارتها في "أي يوم".

وشدد تاتارنتسيف على أن موسكو تحاول تجنّب الحرب.

وقال "هذه رغبة قيادتنا السياسية الأكثر صدقا. آخر ما يريده الناس في روسيا هو الحرب".