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للتعايش مع كورونا.. الحكومة البريطانية تخطط لسحب يدها مالياً من حياة الناس
للتعايش مع كورونا.. الحكومة البريطانية تخطط لسحب يدها مالياً من حياة الناس
13 فبراير 2022 15:21

أوضح كبير موظفي مجلس الوزراء في بريطانيا ستيف باركلي أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تخطط لترك قيادة الأمور للسلطات المحلية، ضمن خطة لتغيير سياستها تهدف للتعايش مع فيروس كورونا.
وكتب باركلي، في رسالة عبر صحيفة "ذا تلجراف"، أن الدولة أنفقت 400 مليار جنيه استرليني (543 مليار دولار) لمكافحة الوباء، وتريد الآن سحب يدها مالياً و"من حياة الناس".
ويعتزم جونسون الكشف عن استراتيجية جديدة بعد العطلة البرلمانية هذا الأسبوع.
وكتب باركلي في الصحيفة :"حان الوقت للعودة إلى نهج أكثر تمكينا.. للثقة في الناس، لإعادة السلطة إلى المجتمعات، ولتحرير الأعمال التجارية".
وتأتي الخطوة في وقت تحقق فيه الشرطة في مزاعم عن مشاركة جونسون في حفلات بحضور مسؤولين حكوميين، في انتهاك لتدابير الإغلاق التي كانت مفروضة في وقت سابق. وبينما يؤكد رئيس الوزراء أنه لم يخالف أية قواعد خلال هذه التجمعات، فإن استمرار تواتر نشر مثل هذه المزاعم يقوض حكمه.
وعين جونسون باركلي في هذا المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري بعد موجة استقالات.
كما تواجه البلاد ارتفاعا في تكاليف المعيشة، حيث تشهد مواد ضرورية مثل الطاقة والأغذية قفزات في الأسعار.

المصدر: وكالات
بريطانيا
كورونا
بوريس جونسون
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