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بيل جيتس: 3 توصيات لكي تكون كورونا آخر جائحة عالمية
بيل جيتس
13 فبراير 2022 15:12

كشف الملياردير الأميركي بيل جيتس 3 توصيات ستجعل من فيروس كورونا المستجد آخر جائحة تواجه البشرية على الإطلاق.
 
وكان جيتس سباقا، في عام 2015، للتحذير من المخاطر التي يمكن أن يشكلها فيروس محمول جوا، وبعدها بنحو 4 سنوات، ظهرت جائحة كورونا.

وذكر جيتس، في مدونة للترويج لكتابه الجديد المنتظر صدوره يوم 3 مايو تحت اسم "كيف نمنع الجائحة المقبلة"، أنه "لا يتعين علينا القيام بنفس الأمر مرة أخرى".

وقدّم الملياردير الأميركي 3 توصيات، قال إن الالتزام بها سيمنح البشرية القدرة على احتواء الوباء القادم قبل انتشاره على نطاق واسع:

1- تحسين النظم الصحية: يقول جيتس إن العالم في حاجة إلى أنظمة صحية في المستوى، خاصة في البلدان النامية. ويعني ذلك أن الدول سيصبح بمقدورها إجراء اختبارات على نطاق واسع وتقليل خطر إصابة الأشخاص بالعدوى، والحد من انتشار الفيروس.

2- بناء نظام عالمي لمراقبة مسببات الأمراض: يشرح جيتس، في كتابه، أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لمنع الفيروس التالي من الانتشار والتحول إلى جائحة. 

3- مواصلة الابتكار في الكشف والعلاج والوقاية: يقول جيتس إننا في الحاجة إلى ابتكار مستمر في ثلاثة مجالات رئيسة: التشخيص (أي الاختبار) والعلاجات واللقاحات.

المصدر: وكالات
بيل جيتس
كورونا
الصحة
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