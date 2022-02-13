مصر.. حقيقة اختناق المواطنين بسبب وصلات الغاز الطبيعي

القاهرة (الاتحاد)

كشفت مصر عن حقيقة وجود تسريب في وصلات الغاز الطبيعي، تتسبب في اختناق المواطنين وفقدانهم لحياتهم.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن وصلات الغاز للسخانات، يتم تركيبها بوساطة متخصصين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ويتم التأكد من جودتها ومطابقتها لمعايير الأمان العالمية.

وأضاف المركز في بيانه أن ما حدث في بعض المنازل من تسريب للغاز الطبيعي، وقعت بسبب تصرفات خاطئة من بعض الأشخاص، وبسبب غاز أول أكسيد الكربون والذي ينتج عن احتراق غير كامل.

وأشار البيان أن تلك الحالات الفردية التي تم رصدها تنتج من استخدام خاطئ للمدفئة، أو إشعال الفحم في المنازل أو استخدام أنبوبة البوتاجاز.

وطالب المركز الإعلامي جميع المواطنين بعدم الاستعانة بأشخاص غير متخصصين، وفي حالة وجود أي تسريب الاتصال سريعًا برقم الطوارئ الذي تخصصه الوزارة، ويعمل طيلة أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وقدم مجلس الوزراء مجموعة من الإرشادات التي يجب اتباعها من قبل المواطنين عند وجود حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، ومن بينها عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات.

حيث يلجأ بعض المواطنين إلى إغلاقها أو الاستغناء عنها نهائيًا في فصل الشتاء، مع الطقس البارد، وناشد المجلس المواطنين بالتأكد من إغلاق صنابير المياه الساخنة في حالة انقطاع المياه، حتى لا تعود المياه فجأة ويستمر السخان في العمل دون انقطاع.

يذكر أن مصر قد شهدت عدة حوادث اختناق للمواطنين في منازلهم خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما تسبب في انتشار الشائعات حول وجود تسريبات في الغاز الطبيعي بالمنازل.