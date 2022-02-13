مصر.. سجن شاب 15 عاماً بسبب الابتزاز الإلكتروني

أحمد عاطف (القاهرة)

قررت محكمة مصرية حبس شاب لمدة 15 عاماً، وذلك بعد إدانته في واقعة ابتزاز إلكتروني لفتاتين، وذلك في محافظة المنيا، جنوبي البلاد. وتعود بداية القضية إلى العام الماضي، حيث تقدمت فتاة ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية المصرية، اتهمت فيه شاب بمحاولة ابتزازها هي وأختها إلكترونيًا، وتهديدهما بنشر مجموعة من الصور الخاصة، وذلك من خلال التواصل معهما عبر تطبيق واتس آب. وطلب المتهم من الضحيتين مبلغاً مبالياً يقدر بنحو 500 ألف جنيه مصري مقابل عدم نشر الصور، والتي حصل عليها بطريقة غير مشروعة، عن طريق مجموعة من التطبيقات التي سمحت له باختراق هاتفهما والحصول على الصور الخاصة. بدأت النيابة المصرية بالتحقيق في الواقعة واستعانت بمباحث التليفونات، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات التي وصلت إلى المتهم، وتأكدت من إزعاجه للفتاتين وتعمده إيذاءهما نفسيًا وتهديدهما بنشر الصور الخاصة. ووجهت النيابة للمتهم تهمة سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والابتزاز الإلكتروني، وترهيب الشقيقتين والاعتداء على حرمة حياتهما الخاصة. وبعد القبض على المتهم وإجراء التحقيقات، طالب المحامي العام الأول في محافظة المنيا بتشديد العقوبة على المتهم البالغ من العمر 32 عاماً، حتى لا تتكرر عمليات الابتزاز الإلكتروني ولتشجيع الفتيات على الإبلاغ عن أي مضايقات يتعرضن لها على الفور. يذكر أن مصر قد شهدت عدة جرائم ابتزاز إلكتروني، وراح ضحيتها فتاتان هما بسنت وهايدي، ومازال المتهمون في القضيتين أمام القضاء المصري للحكم عليهم.