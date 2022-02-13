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أستراليا تخلي سفارتها في كييف وسط الأزمة الأوكرانية
وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين
13 فبراير 2022 08:21

علقت الحكومة الأسترالية مؤقتاً العمل في سفارتها بالعاصمة الأوكرانية، كييف، وسط تصاعد المخاوف من حدوث غزو روسي.
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين في بيان اليوم الأحد: "نظراً للوضع الأمني المتدهور الناتج عن حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية، وجهت الحكومة بمغادرة الموظفين من السفارة الأسترالية في كييف وعلقت مؤقتا العمل في سفارتنا في كييف".
وتابعت باين أن أعمال السفارة ستنتقل مؤقتا إلى مدينة /لفيف/ الأوكرانية، الواقعة في أقصى الشرق من العاصمة بالقرب من الحدود مع بولندا.
وكانت الحكومة الأسترالية ، في اليوم السابق، واحدة من العديد من الدول التي أصدرت تحذيرا لمواطنيها بمغادرة أوكرانيا على الفور.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو روسيا بالاستعداد لمهاجمة أوكرانيا، وهو اتهام تنفيه روسيا.

المصدر: وكالات
روسيا
أستراليا
أوكرانيا
كييف
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