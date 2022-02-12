واشنطن: هجوم «الحوثي» على مأرب عقبة رئيسة أمام السلام

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب هو العقبة الرئيسة أمام جهود السلام في اليمن، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية تدمير 17 آلية عسكرية وتكبيد ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة عبر تنفيذ 25 عملية استهداف في محافظتي مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلن تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء استجابة للتهديدات. وقال تيم ليندركينج المبعوث الأميركي الخاص لليمن، إن هجوم ميليشيات الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب، بما في ذلك الهجمات المتكررة على المناطق المدنية ومخيمات النازحين، هو العقبة الرئيسة أمام جهود السلام. وأضاف أنه يجب على الحوثيين أن يروا أن خسائرهم الأخيرة تشير إلى عدم وجود حل عسكري وأن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو الحوار.

جاءت تصريحات ليندركينج خلال مناقشة افتراضية نظمها معهد الولايات المتحدة للسلام، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أمنياً، أكدت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات الميليشيات الحوثية الإرهابية وعناصرها بمحافظتي مأرب وحجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن التحالف قوله إن العمليات العسكرية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية 17 آلية عسكرية وألحقت خسائر بشرية بصفوف الميليشيات الحوثية.

وفي صنعاء، أعلن تحالف دعم الشرعية تنفيذ عملية عسكرية في العاصمة اليمنية استجابة للتهديدات، وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي، وأشار إلى سقوط شظايا اعتراض الطائرة المسيرة بمحيط المطار، ما أسفر عن إصابة 12 مدنياً.

وفي سياق آخر، قتلت امرأة وأصيبت أخرى، في قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، على مديرية «حيس» جنوب محافظة الحديدة

وأفادت مصادر محلية، أن ميليشيات الحوثي شنت قصفاً مدفعياً على قرية «بني الحشاش» الواقعة شمال «حيس»، أسفر عن مقتل «زينب أحمد عوض حشاش» وإصابة شقيقها «هاني أحمد عوض حشاش».

وأضاف المصدر أنه تم إسعاف الضحيتين إلى مستشفى «حيس الريفي»، لكن زينب أحمد، كانت قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها بجروح خطيرة، فيما أجريت الإسعافات الأولية لشقيقها، قبل نقلها إلى مستشفى آخر.

في غضون ذلك، قالت منظمة «أنقذوا الطفولة»، إن ما يقرب من مدني واحد قُتل أو أصيب كل ساعة في اليمن الشهر الماضي، مما يجعل شهر يناير أكثر الشهور دموية منذ عام 2018، وفقًا لتحليل جديد أجرته المنظمة. وأضافت المنظمة في بيان لها، أنه في الفترة ما بين 6 يناير و2 فبراير، قُتل أكثر من 200 بالغ و15 طفلاً، وأصيب 354 بالغًا و30 طفلاً، بإجمالي 599 ضحية.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد الضحايا المدنيين في يناير بلغ ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط ​​الشهري البالغ 209 ضحايا في 2021.

وقالت مديرة منظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، جيليان مويز: «لطالما تحمل الأطفال وطأة العنف المستمر في اليمن، وتضاعفت معاناتهم بسبب الصمت العالمي والإهمال الذي لا يطاق».