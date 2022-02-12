90 منظمة تطالب بإدراج «الحوثي» على قوائم الإرهاب

عدن (وكالات)

طالبت منظمات مجتمع مدني في اليمن ومنظمات إقليمية ودولية، الجمعية العامة للأمم المتحدة بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية كـ«جماعة إرهابية» نظراً لما يمثله نهجها من خطر حقيقي على السلام في اليمن وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وتهديداً للسلم والأمن الدوليين.

وأكد بيان حقوقي صادر عن «الائتلاف اليمني للنساء المستقلات» بالاشتراك مع 90 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، أن تجاوب المجتمع الدولي بسرعة تصنيف ميليشيات الحوثي كـ«جماعة إرهابية» ووضعها على قوائم الإرهاب العالمية، ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية، ستُسهم في إنجاح سياسة الضغط القصوى على جماعة الحوثي الإرهابية بوقف جرائمها وتجفيف منابع دعمها، وتسهم بتعزيز فرص السلام وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها.

وقال البيان، الذي نشوته وكالة الأنباء اليمنية: «نتابع بقلق بالغ جرائم جماعة الحوثي التي ترتكبها عمداً وبشكل يومي عن طريق قصف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المدن اليمنية المكتظة بالسكان وفي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالصواريخ البالستية والطيران المسير وما ينتج عنها من قتل وإصابات للمدنيين دون أن تحرك تلك الجرائم التي ترتقي إلى جرائم حرب، ضمير المجتمع الدولي، المُطالَب بوقفها بقرارات تضمن عدم تكرارها في المستقبل».

وأضاف البيان: أن «الميليشيات الحوثية تسببت في تفاقم الأوضاع الإنسانية بدءاً من زيادة عدد النزوح لآلاف الأسر التي أصبحت مشردة من دون مأوى، نتيجة الحروب المدمرة التي تشنها جماعة الحوثي، في مأرب وشبوة والضالع والجوف والحديدة وتعز وغيرها من المناطق بالإضافة إلى ضحايا الألغام التي بلغت خلال شهر يناير الماضي 73 مدنياً ما بين قتيل وجريح في عدد من المدن والأرياف اليمنية».

وأشار البيان إلى أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 35 ألف طفلاً منذ العام 2014، واستخدمت المدارس والمساجد والمخيمات الصيفية في غسل أدمغة ما لا يقل عن 60 ألف طفل، وتدريبهم وإرسالهم إلى الجبهات، لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية لا ترى في اليمن واليمنيين سوى وقود لحروبها.

ولفت البيان إلى أن الميليشيات الحوثية حوّلت المطارات إلى ثكنات عسكرية والموانئ إلى مراكز انطلاق لعمليات تستهدف أمن وسلامة الملاحة الدولية، وتمتلك سجلاً أسود في استهداف خطوط الملاحة الدولية وتفخيخ الزوارق ومهاجمة السفن التجارية والإنسانية وقرصنتها.