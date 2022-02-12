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اليمن: تصعيد الميليشيات يكشف طبيعتها الإرهابية
اليمن: تصعيد الميليشيات يكشف طبيعتها الإرهابية
13 فبراير 2022 01:48

عدن (وكالات)

جدد مجلس الوزراء اليمني التأكيد على أن استمرار تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية، باستهداف الأعيان المدنية في اليمن والسعودية والإمارات، يضع الحكومة والشعب اليمنيين وتحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي أمام الطبيعة الإرهابية لهذه الجماعة، ومسؤولية مضاعفة لتسريع إنهاء هذا الخطر الوجودي الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بإيعاز من النظام الإيراني.
وأكد المجلس في اجتماع عقده في عدن، أمس، أن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي تتطلب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته واتخاذ موقف حازم تجاهها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.
وتحدث رئيس الوزراء اليمني، في الاجتماع، عن مستجدات الأوضاع العسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي على ضوء التقدمات الميدانية التي حققها الجيش، بإسناد من تحالف دعم الشرعية خاصة في حجة ومأرب وتعز وغيرها، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

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