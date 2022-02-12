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«الأغذية العالمي»: ثلثا اليمنيين بحاجة إلى المساعدة
«الأغذية العالمي»: ثلثا اليمنيين بحاجة إلى المساعدة
13 فبراير 2022 01:48

عدن (وكالات)

قال برنامج الأغذية العالمي، أمس، إن ثلثي اليمنيين بحاجة للمساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأوضح البرنامج، عبر حسابه على «تويتر»، أن الحرب الناتجة عن انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية على الحكومة الشرعية في صنعاء هي السبب الرئيسي للجوع في اليمن، حيث إن هناك اثنين من كل ثلاثة أشخاص يحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف: «يواجه نصف الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية، فيما هناك 4 ملايين نازح في البلاد»، محذراً من أن التخفيضات في المساعدات الغذائية مدمرة للعائلات اليمنية التي يعتمد بقاؤها على ذلك.
وكان البرنامج التابع للأمم المتحدة بدأ في يناير الماضي خفض المساعدات بواقع النصف لملايين اليمنيين، بسبب نقص التمويل، ودعا البرنامج مؤخراً إلى حشد الدعم المالي من أجل مواصلة إغاثة ملايين اليمنيين.

برنامج الأغذية العالمي
الحوثيين
اليمن
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