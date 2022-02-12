مصر وألمانيا: أهمية تسوية الأوضاع في ليبيا

شعبان بلال (القاهرة)

أكدت مصر وألمانيا، أمس، أهمية تضافر الجهود المشتركة بينهما سعياً لتنفيذ المقررات الصادرة عن «مسار برلين»؛ بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول جوانب الأزمة الليبية كافة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي تزور القاهرة حالياً.

وقال راضي، إن الجانبين أكدا، خلال اللقاء أهمية، أن يسهم تنفيذ مقررات «مسار برلين» في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة.

وأجرت وزيرة الخارجية الألمانية، خلال زيارتها، أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع نظيرها المصري سامح شكري، حيث بحث الوزيران القضايا الثنائية والإقليمية خاصة ليبيا والقضية الفلسطينية، وكذلك ملف حقوق الإنسان.

وأكد شكري خلال مؤتمر صحفي، أمس، ضرورة تدقيق البيانات حول حقوق الإنسان للوصول لأرضية التفاهم والصعود للمستوى الأمثل لتحقيق المبادئ المتصلة بحقوق الإنسان، مشيراً إلى سعي الحكومة لتوفير كل سبل الرعاية لمواطنيها، وخلق مساراً من الرخاء والتوازن بين الحقوق والمسؤوليات لصالح الشعب المصري وثقته في قيادته وحكومته.