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الاتحاد الأفريقي يبحث سبل حل الأزمة السياسية في السودان
الاتحاد الأفريقي يبحث سبل حل الأزمة السياسية في السودان
13 فبراير 2022 01:49

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

بحث السودان مع مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي مساعي الاتحاد لمساعدة الأطراف السودانية للوصول إلى توافق وطني يدعم التحول الديمقراطي المنشود.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، أمس، في الخرطوم بمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي بانكولي أديوي.
وقال مدير عام الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية السفير حسن عبدالسلام عمر، في بيان صحفي: إن وزير الخارجية المكلف قدم شرحاً وافياً لجهود الحكومة لإقامة حوار وطني شامل ينهي حالة الانسداد السياسي الراهنة.
وشدد الوزير على أن يشمل الحوار جميع الأطراف ولا يستثني أحداً عدا المؤتمر الوطني المحلول.
وأشاد الصادق بجهود الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن في توطيد وترسيخ الديمقراطية في القارة الأفريقية، من خلال تبني الحلول السلمية على أساس ما أعلنه الاتحاد تحت شعار «إسكات البنادق» عبر دعم الحكم الرشيد والتنمية في أفريقيا.
وأضاف أن السودان أشاد بالبيان الصادر من مجلس السلم والأمن حول الأوضاع بالبلاد في فبراير الجاري.
بدوره، أكد بانكولي أن الوفد جاء للاستماع لكافة الأطراف ومساعدتهم للوصول إلى حلول تضمن سلام ووحدة واستقرار السودان، مشيراً إلى أن القضايا الأفريقية يجب أن تحل بوساطة الأفارقة أنفسهم.

الاتحاد الأفريقي
السودان
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