ترخيص جديد لعلاج ضد «أوميكرون» في أميركا

عواصم (وكالات)

منحت إدارة الغذاء والدواء الأميركية ترخيصاً للعلاج بالأجسام المضادة طورته شركة «إيلاي ليلي» ضد المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» سريع الانتشار.

وأوضحت الإدارة في بيان أن الترخيص يسمح باستخدام العلاج للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق ممن هم أكثر عرضة للإصابة بالمرض الشديد في حال إصابتهم بهذا المتحور.

وأضافت أن العلاج مخصص لحالات المرض الخفيفة أو المعتدلة، موصية أن يتم منحه لمن لا تتوفر لديهم خيارات بديلة أو الذين من غير الملائم لهم تلقي تلك الخيارات.

وهذا هو ثاني علاج ضد «أوميكرون» تمنحه الإدارة ترخيصاً للاستخدام في وقت أعلنت فيه الحكومة الفيدرالية الخميس أنها اشترت 600 ألف جرعة من العلاج لتوزيعها بالمجان متوقعة توفر الجرعات الـ300 ألف الأولى في فبراير والنصف الثاني في مارس.

وفي سياق آخر، رفعت النرويج أمس، جميع إجراءات الإغلاق الرامية للحد من انتشار «كوفيد- 19» بشكل شبه تام، في قرار أعلنه رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره مستبعداً أن تعرض مستويات الإصابة المرتفعة الخدمات الصحية للخطر.

وكانت النرويج قد ألغت معظم القيود في أول فبراير، إلا أن البلاد ستحتفظ ببعض القيود المفروضة على أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي حيث الخدمات الصحية محدودة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي: «جائحة فيروس كورونا لم تعد تمثل تهديداً صحيا كبيراً لمعظمنا، ولا تسبب سلالة أوميكرون سوى أعراض أقل خطورة بكثير واللقاحات توفر لنا حماية جيدة».

ولم يعد لزاماً على النرويجيين الإبقاء على مسافة متر واحد بين الأفراد ولا وضع كمامة في الأماكن المزدحمة، ويعني رفع هذه الإجراءات أنه سيكون بمقدور أماكن الترفيه استئناف نشاطها.

بالإضافة إلى ذلك، لن يكون لزاماً على المصابين عزل أنفسهم، بل يُنصحون فقط بالبقاء بالمنزل لأربعة أيام.